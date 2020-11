'De nachtmerrie van ons allemaal', brandweer aangeslagen door verlies collega

"In gedachten zijn we bij jullie", schrijft de Apeldoornse brandweer, waar de vlag halfstok hangt:

Arbeidsinspectiedienst SZW onderzoekt hoe het fatale ongeluk heeft kunnen gebeuren. De brandweer was opgeroepen voor een melding van wateroverlast in een appartementencomplex. Het slachtoffer viel in een vier meter diepe liftschacht.

Het overlijden van een brandweerman vanmorgen in Den Dolder komt hard aan bij collega's, lokaal en landelijk. Steunbetuigingen en condoleances stromen binnen via sociale media en sommige kazernes hebben de vlag halfstok gehesen.

Op Twitter delen brandweermensen en -teams afbeeldingen van een rode streep, met teksten erbij als "sommigen hebben alles gegeven". De rode lijn is een verwijzing naar het internationale symbool voor omgekomen brandweermannen: the thin red line.

"Collega's en nabestaanden heel veel sterkte gewenst de komende tijd", is een van de honderden reacties op de Facebookpagina van de Brandweer Den Dolder . "De rode familie is hier voor jullie." Een ander schrijft: "Met een minder naar huis, onvoorstelbaar en de grootste nachtmerrie van ons allemaal."

De tragedie heeft een enorme impact op de directe collega's van de omgekomen brandweerman, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Volgens betrokkenen is het slachtoffer een jonge man die onlangs vader was geworden, schrijft het AD. De VRU kan er desgevraagd niets over bekendmaken. Volgens de woordvoerder is het ook nog te vroeg om te zeggen of er een herdenking of eerbetoon komt voor de verongelukte collega.

Aantal overleden brandweermensen sinds WO II

Sinds 5 mei 1945 zijn in Nederland bijna honderd brandweermensen omgekomen tijdens het werk. Bij de jaarlijkse herdenking in juni werden de 97 namen voorgelezen die op het Nationaal Brandweermonument in Arnhem staan.

Volgens Brandweer Nederland zijn er zo'n 30.000 brandweermensen verspreid over bijna duizend kazernes.