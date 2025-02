ADO in recordboeken: binnen vijf minuten al op 0-3 bij MVV

Terwijl de toeschouwers nog maar net zaten in het Maastrichtse zonnetje voor de wedstrijd tussen MVV en ADO in de eerste divisie hadden de bezoekers al drie keer gescoord.

Daryl van Mieghem opende in de eerste minuut de score, Jari Vlak scoorde een minuut later en Luka Reischl maakte in de vijfde minuut de 0-3. Sinds statistiekenbureau Opta de eerste divisie analyseert, vanaf het seizoen 2008/2009, was dit niet eerder gebeurd.

In de hele historie van de eredivisie gebeurde het twee keer eerder dat een club een voorsprong van drie doelpunten pakte in de eerste vijf minuten van een wedstrijd: PSV tegen MVV Maastricht op 22 mei 1982 (7-1 eindstand) en AZ op 19 oktober 2003 tegen FC Utrecht (3-0 eindstand).