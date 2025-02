Ajax vergroot gat met PSV tot vijf punten door thuiszege op Go Ahead Eagles

Op slag van rust was Go Ahead nog gevaarlijk, Victor Edvardsen kapte Ahmetcan Kaplan uit en testte Matheus. Maar de Braziliaan stond goed opgesteld en pakte het schot eenvoudig.

Kansen na rust

Met Daniele Rugani voor Kaplan ging Ajax in de tweede helft op jacht naar de voorsprong. Die had na vijftien seconden al op het bord moeten staan. Bertrand Traoré mocht alleen op doelman Jari De Busser af, maar schoot naast. Waar de Belgische keeper deze kans alleen naast keek, moest hij twee minuten later wel in actie komen. De Busser deed dat goed en redde met zijn voeten op een kopbal van Kenneth Taylor.

Even later moest de doelman nog redding brengen op een afstandsschot van Godts, maar ook dat was geen probleem voor de man die begin dit seizoen overkwam van SK Lommel en sinds kort eerste doelman is in Deventer.

Brobbey breekt de ban

Toch moest De Busser na 55 minuten een doelpunt slikken, een schot in de korte hoek van Brian Brobbey ging via de benen van de doelman over de lijn. De treffer werd ingeleid door Godts, die na een fraaie dribbel de Oranje-international bediende. Het was meteen de laatste actie van Brobbey, die werd vervangen door Steven Berghuis.