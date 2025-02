Linksback Kuipers leidt FC Twente met twee doelpunten langs NEC

FC Twente heeft zich na de uitschakeling in de Europa League niet laten verrassen door NEC. Het inhaalduel in Enschede werd met 2-0 gewonnen door de Tukkers, die de 120 minuten tegen FK Bodø/Glimt van donderdagavond in de benen hadden. Linksback Bas Kuipers was met twee treffers het goudhaantje.

Twente neemt daardoor in ieder geval voor een paar uur de vijfde plaats over van AZ. De Nijmegenaren, die in de laatste vier duels twee punten haalden, blijven twaalfde op de ranglijst.

Geen strafschoppen

Kuipers, die in het seizoen 2019/2020 in Nijmegen speelde, zette de thuisploeg na zo'n twintig minuten op voorsprong. Gustaf Lagerbielke kopte door na een vrije trap en verdediger Kuipers gleed de bal binnen.

NEC slaagde er niet in om Twente onder druk te zetten. In de eerste helft schoot de ploeg van Rogier Meijer geen enkele keer op doel. Het meeste gevaar kwam van een geblokt schot van Dirk Proper en een onhandige kopbal van Sami Ouaissa.

Twente hoefde niet in de hoogste versnelling te spelen. De Zweed Lagerbielke stichtte opnieuw gevaar met het hoofd en Bart van Rooij probeerde het van afstand. Van Rooij verhuisde begin dit seizoen, nadat hij eerst nog met NEC tegen Twente speelde, van Nijmegen naar Enschede.