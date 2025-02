23/2 Nieuwsuur: Verkiezingen in Duitsland • Hoe groot wordt de AfD? • Wat wordt Duitslands rol in het 'nieuwe' Europa?

Alles over de verkiezingen in Duitsland

Onze uitzending vanavond staat geheel in het teken van de verkiezingen in Duitsland. We brengen het laatste nieuws, uitslagen en analyses.

De grote vragen zijn: wint het CDU/CSU van oppositieleider Friedrich Merz zoals de laatste peilingen voorspelden? Hoe groot wordt de radicaal-rechtse AfD? En wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor de Duitse buitenlandpolitiek en de rol van het land in het 'nieuwe' Europa?

Te gast zijn We bespreken de ontwikkelingen met Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut, Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer, en onze verslaggevers Dieuwke van Ooij en Charlotte Waaijers.