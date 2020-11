Slachtoffer schietpartij Arnhem blijkt kunsthandelaar te zijn

De man die gisteren omkwam bij een schietpartij in het centrum van Arnhem, is een kunsthandelaar uit het Gelderse Laren.

Dat bevestigen bronnen bij Omroep Gelderland. De politie deed vannacht een inval in een pand niet ver van de plek van de schietpartij. Daarbij werd een gewonde man aangetroffen. Een mogelijk verband tussen beide zaken wordt onderzocht.

De politie trof gisteren aan het eind van de middag een zwaargewonde man aan in een auto op de Cronjéstraat. Kort daarna overleed hij. Inmiddels is duidelijk dat het om een kunsthandelaar gaat.

Hij heeft zaken in Velp en Enschede, maar woont dus in Laren. Bij zijn huis staat sinds vanmiddag een politieauto, maar het is niet duidelijk of de politie ook in de woning onderzoek doet.

De afgelopen nacht viel de politie een pand aan de Jansbinnensingel binnen, vlak bij de plek van de schietpartij. "Daar is een gewond persoon aangetroffen," meldt de politie op Twitter.