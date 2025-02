Jonge Kazach Kosjkin verrast Stolz en de rest op 500 meter in Polen

Niet topfavoriet Jordan Stolz, maar de 22-jarige Kazach Jevgeni Kosjkin heeft verrassend de 500 meter tijdens het wereldbekerwedstrijden in Polen gewonnen. Met zijn tijd van 34,52 was Kosjkin sneller dan Laurent Dubreuil (34,70) en Marek Kania (34,76). De bijna onverslaanbare Stolz stelde teleur met een vijfde plek (34,84).

Stolz won vrijdag nog de eerste 500 meter in 34,49 en veroverde daarmee de eindzege in de wereldbeker. Twee dagen later waren er vier schaatsers sneller. Ook Wataru Morishige (34,81) dook onder de tijd van de Amerikaanse wereldkampioen.

Jenning de Boo, de grote concurrent van Stolz, was er niet bij in Tomaszów. Hij neemt een weekend rust en bereidt zich in Heerenveen voor op het slotweekend van de wereldbeker en de WK afstanden in Hamar over drie weken. Ook Merijn Scheperkamp ontbrak op de tweede 500 meter, hij is ziek naar huis gegaan.