Morgen drie jaar oorlog in Oekraïne, herdenking op de Dam in Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam staan zo'n duizend mensen stil bij de oorlog in Oekraïne. Morgen is het precies drie jaar geleden dat Rusland daar een grootschalige invasie begon.

Deelnemers dragen Oekraïense vlaggen en liepen van het Museumplein naar de Dam, waar de drie oorlogsjaren worden herdacht. Onder de deelnemers zijn veel Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht.

Bij de bijeenkomst is minister Brekelmans van Defensie aanwezig. Hij zal ook een toespraak houden.

"Drie jaar geleden begon de grote invasie, maar voor Oekraïne begon de oorlog 11 jaar geleden al", zegt Kateryna Gabak, organisator van de herdenking. Ze verwijst naar de annexatie door Rusland van het schiereiland De Krim. "De levens van Oekraïners staan door de oorlog al drie jaar op pauze. Maar tegelijkertijd geeft de situatie ons kracht, we zijn een sterk volk."

Bijeenkomst Utrecht

In Utrecht begint vanmiddag om 15.30 uur een de nationale herdenking. Bij die bijeenkomst spreekt ook minister Brekelmans, evenals zijn collega Veldkamp van Buitenlandse Zaken.

Ook morgen worden op verschillende plekken in het land herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Rusland viel Oekraïne op 24 februari 2022 binnen. Volgens de VN zijn er sindsdien tienduizenden burgers om het leven gekomen.