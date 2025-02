Schulting pakt achter Jackson weer WB-zilver op 500 meter in Tomaszów

Een week na de NK afstanden en drie weken voor de WK afstanden meldden meerdere Nederlandse schaatsers zich af voor het wereldbekerweekend in Polen. Alles ter voorbereiding op de wereldkampioenschappen. Schulting plaatste zich vorig weekend niet voor de WK afstanden. Kok, Jutta Leerdam en Angel Daleman wel. Dat drietal sloeg de wedstrijden in Tomaszów over.

De andere Nederlandse schaatssters die wel reden in Polen speelden geen prominente rol. Naomi Verkerk (38,39) kwam tot de tiende plek, Dione Voskamp (38,78) zette de zestiende tijd neer.

Schulting, Verkerk en Voskamp komen later vanmiddag nog in actie op de teamsprint. Ook zullen Marijke Groenewoud en Elisa Dul starten op de massastart. De mannen schaatsen vanmiddag ook de 500 meter, de massastart en de teamsprint.

Op naar Zakopane?

Dit schaatsweekend in Polen kan zomaar eens het laatste wereldbekerweekend op de ijsbaan in Tomaszów zijn geweest. Onder leiding van oud-schaatser en inmiddels technisch directeur van de nationale schaatsbond Konrad Niedzwiedzki is het Poolse schaatsen in ontwikkeling en daar hoort een gloednieuwe ijshal bij.

Als de nodige miljoenen euro's zijn verzameld zullen volgende olympische winter de EK afstanden en de Poolse wereldbeker plaatsvinden op de hooggelegen ijsbaan in Zakopane, is het idee.