Eindzege Groenewoud op massastart, weer zilver voor Schulting op 500 meter in Polen

Een jaar voor de Olympische Spelen in Milaan heeft Marijke Groenewoud met overmacht het wereldbekerklassement op de massastart gewonnen. Op de slotdag van het wereldbekerweekend in Polen won ze haar vierde WB-goud van deze winter en daarmee was de eindzege binnen.

Eerder op de dag had Suzanne Schulting in Tomaszów net naast het goud gegrepen op de 500 meter. Net als vrijdag was alleen olympisch kampioen Erin Jackson sneller: 37,81 om 37,92. Wereldkampioen Femke Kok, dit seizoen nog ongeslagen op de kortste afstand, ontbrak in Polen.

'Sterk duo'

Groenewoud schaatste met groot gemak naar haar vierde zege van het seizoen op het olympische onderdeel. Na een ontspannen rit kwam ze in de laatste ronde opzetten met een versnelling die voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida (zilver) en de Canadese Ivanie Blondin (brons) te veel was.

"Ik hoefde geen energie te steken in het vechten. Daardoor had ik een goede eindsprint", zei Groenewoud, die erkende dat de samenwerking met de andere Nederlandse schaatsster Elisa Dul prima verloopt deze winter. "Met Dul ging het een paar keer eerder al goed. En nu pakken we weer goud. Dat gaat goed. Ik hoop ook dat zij een keer kan winnen. We zijn een sterk duo, dus dat is lekker."

Afgelopen jaren vormde Groenewoud een vrijwel onverslaanbaar duo met de gestopte Irene Schouten. Groenewoud is sindsdien de grote vrouw voor Nederland op de massastart en een van de topfavorieten voor de olympische titel in 2026.