'Rusland stuurt recordaantal drones op Oekraïne af'

Rusland heeft vannacht een recordaantal drones naar Oekraïne gestuurd. Dat zegt de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht. Het zou gaan om 267 drones, het grootste aantal droneaanvallen sinds het begin van de oorlog drie jaar geleden.

De Oekraïense luchtverdediging schoot 138 drones neer, 119 andere drones zijn "verloren" geraakt zonder schade te veroorzaken. Wat er met de overige 10 drones is gebeurd is onbekend.

President Zelensky schrijft op X dat er deze week in totaal bijna 1150 drones, 1400 luchtbommen en 35 raketten op het land zijn afgevuurd. "Ik bedank iedereen die dagelijks dergelijke aanvallen afweert." Moskou voert al maandenlang nachtelijke drone-aanvallen uit op Oekraïne om te proberen de luchtverdediging uit te putten.

Explosies

Door het hele land zijn explosies gehoord en op verschillende plekken is schade gemeld. In de omgeving van Odesa zijn drie mensen gewond geraakt door een brand die uitbrak in een woonhuis, schrijft de Kyiv Independent.

In de stad Kryvyi Rih, in het zuiden van Oekraïne, is volgens lokale autoriteiten een man gedood door een raketaanval.

Drie jaar geleden

Het Russische ministerie van Defensie zegt op hun beurt twintig Oekraïense drones te hebben vernietigd.

Maandag is het drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Deze week spraken Rusland en de VS over mogelijke onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog. Oekraïne was niet welkom bij dat gesprek.