Napoli verspeelt koppositie door nederlaag in Como met knullig eigen doelpunt

Napoli is koploper af in de Serie A. Na drie gelijke spelen verloor de ploeg van trainer Antonio Conte zondagmiddag met 2-1 bij Como. De Napolitanen zijn ingehaald door Internazionale, dat gisteren won van Genoa en een punt meer heeft.

In Como kwam Napoli al in de zevende minuut op achterstand door een knullig eigen doelpunt van Amir Rrahmani. De Kosovaarse verdediger werd onder druk gezet en speelde de bal terug richting zijn eigen doel. Pas toen hij omkeek zag hij dat keeper Alex Meret zijn post had verlaten om zich aan te bieden, Meret was te laat terug om het eigen doelpunt te voorkomen.

Ook aan de gelijkmaker ging een misser vooraf. Tien minuten na de 1-0 gaf Como-verdediger Marc-Oliver Kempf een cadeautje aan Napoli door de bal mee te geven aan Giacomo Raspadori, die 1-1 maakte.

Het eerste kwartier na rust was voor de thuisploeg. Napoli leek daarna enigszins wakker te schrikken en kreeg kansen, maar Scott McTominay en Frank Anguissa schoten recht in de handen van de keeper.