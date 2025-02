Hoogspringer Amels verovert 22ste Nederlandse titel, Nillessen kampioen op 1.500 meter

Hoogspringer Douwe Amels is voor de 22ste keer Nederlands kampioen hoogspringen. De 33-jarige atleet sprong in Apeldoorn als enige foutloos over 2,13 meter en werd daarmee voor de elfde keer indoorkampioen. Afgelopen zomer veroverde hij al zijn elfde Nederlandse titel in de buitenlucht.

In het Omnisport in Apeldoorn kreeg Amels concurrentie van onder meer Ridzerd Punt en Jin van der Lee, afgelopen week nog kampioen bij de junioren.

Punt en Van der Lee gingen ook over 2.13 meter maar hadden daar meer sprongen voor nodig. Geen van drieën kwam over 2.16 meter.