Paus bedankt artsen, onduidelijkheid over zijn toestand blijft

De paus heeft in zijn wekelijkse angelusgebed zijn artsen bedankt voor hun inspanningen. Hij schrijft dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn behandeling. Net als vorige week las hij het gebed niet voor zoals gebruikelijk, maar publiceerde het Vaticaan de geschreven tekst.

"Mijn oprechte dank aan de dokters en verpleegkundigen van het ziekenhuis voor de aandacht die ze mij tonen en de toewijding waarmee ze hun werk onder de zieken doen", schrijft Franciscus. Over zijn eigen behandelingen zegt hij slechts "rust hoort er ook bij!"

Het is de eerste boodschap van Franciscus zelf sinds het Vaticaan gisteren bekendmaakte dat zijn toestand was verslechterd. Hoewel zijn woordvoerder zaterdagochtend nog zei dat de behandeling aansloeg en men voorzichtig positief was, kwam in de loop van de dag het bericht dat de paus acute ademhalingsproblemen had en nu in kritieke toestand verkeerde.

Eerder al geschreven

De 88-jarige Franciscus werd anderhalve week geleden opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Zijn artsen zeiden dat hij als een fragiele patiënt geldt, vanwege zijn hoge leeftijd en eerdere gezondheidsproblemen.

Zijn boodschap zelf zegt niet noodzakelijkerwijs iets over zijn huidige toestand, aangezien persbureau AFP op basis van bronnen meldt dat die al de afgelopen dagen is geschreven.

In het bericht van 300 woorden gaat hij verder in de derde verjaardag van de oorlog in Oekraïne en bedankt hij diakens voor hun inzet in het Jubeljaar van de Rooms-Katholieke Kerk.

Dubbele longontsteking

Franciscus bedankte vandaag ook gelovigen voor de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. "Fijn dat jullie zo meeleven, bedankt voor de gebeden wereldwijd voor mij."

Hoe de paus er momenteel aan toe is, laat het Vaticaan vooralsnog in het midden. Sinds de mededeling dat zijn toestand achteruit was gegaan en hij zuurstof en een bloedtransfusie nodig had gehad, heeft zijn woordvoerder alleen vanmorgen vroeg willen zeggen dat Franciscus "een rustige nacht" heeft gehad.

Of de paus heeft ontbeten of het bed moet houden, zei hij niet. Daar gaf het Vaticaan in een eerdere update nog wel details over, maar nu bleef het bij een enkele zin.