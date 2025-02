Bijzondere mijlpaal voor skiester Shiffrin: honderdste zege in wereldbeker

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft in het Italiaans Sestriere haar honderdste wereldbekerzege geboekt. De 29-jarige Shiffrin was de snelste op de slalom, voor de Kroatische Zrinka Ljutic (+0.61) en haar landgenote Paula Moltzan.

De Amerikaanse was met 99 overwinningen al de succesvolste skiër in de historie van de wereldbeker. De honderdste overwinning liet lang op zich wachten door een ernstige valpartij in november, waarbij ze onder andere een buikwond opliep.

Net voor de WK eerder deze maand was ze weer fit. Ze pakte op de mondiale titelstrijd met Breezy Johnson het goud op de teamcombinatie.

Mentale problemen

Toch was Shiffrin nog niet de oude. Vooral op het onderdeel reuzenslalom had ze last van mentale problemen.

Zaterdag plaatste ze zich in Sestriere - voor het eerst sinds oktober 2012 - niet voor een tweede run in een wereldbekerwedstrijd.

Vandaag ging het op de slalom aanzienlijk beter. Shiffrin was al de snelste na de eerste run. Tien skiesters volgden op minder dan een seconde en vooral Ljutic (+0.09) zat haar op de hielen. In de tweede run was de Amerikaanse ruim sneller dan de Kroatische, waarna ze vol ongeloof naar het scorebord keek.

"Ik ben zo dankbaar, ik had dit niet meer verwacht", zei de emotionele Shiffrin op het podium. Met de overwinning in Sestriere evenaarde ze ook nog de Zweedse Ingemar Stenmark. Beide skiër hebben nu 155 podiumplaatsen in de wereldbeker bereikt.