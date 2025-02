Man uit Bergen op Zoom voor de twintigste keer betrapt voor rijden zonder rijbewijs

Een automobilist uit Bergen op Zoom is vannacht voor de twintigste keer betrapt op het besturen van een auto zonder rijbewijs. Bovendien deed een speekseltest de politie vermoeden dat hij onder invloed van cocaïne was.

De 32-jarige man werd rond 02.00 uur gestopt op De Boulevard Noord vanwege een alcoholcontrole. Toen de politie hem vroeg om zijn rijbewijs, bleek hij dat niet te hebben.

Dat bleek al vaker te zijn gebeurd: de afgelopen 7 jaar is hij al negentien keer door de politie gesnapt bij het rijden zonder rijbewijs. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of de man hier eerder straf voor heeft gekregen.

Auto in beslag

De alcoholcontrole bleek in orde, maar een speekseltest gaf aan dat de man mogelijk onder invloed van cocaïne reed. Hij is aangehouden en verhoord op het politiebureau.

Daarna is hij weer vrijgelaten, vertelt de woordvoerder. "Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en dan is het aan het OM om de straf te bepalen."

De auto waarin de man reed, was niet van hem. De eigenaresse was vannacht de bijrijder, schrijft Omroep Brabant. Dat was de laatste keer dat de man werd aangehouden ook al het geval. Toen waarschuwde de politie de vrouw al voor de gevolgen als het nog eens zou gebeuren. De politie heeft de auto nu in beslag genomen.