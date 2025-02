Libanezen massaal aanwezig bij begrafenis gedode Hezbollah-leider Nasrallah

Tienduizenden mensen in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn bijeen gekomen in een voetbalstadion voor de uitvaart van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Hij werd vorig jaar september gedood bij Israëlische bombardementen op zijn hoofdkwartier.

De ceremonie voor de begrafenis vindt plaats in het Camille Chamoun-stadion in Beiroet waar 55.000 mensen terechtkunnen. Hezbollah wil met de grote plechtigheid laten zien dat het nog steeds machtig is en veel steun geniet.

Aanhangers werden opgeroepen om massaal naar de herdenking te komen. Zij dragen onder meer foto's met Nasrallah bij zich en hebben vlaggen van Hezbollah om zich heen gedrapeerd. Ook droegen sommigen Palestijnse vlag.

Israëlische straaljagers

Kort voor het begin van de ceremonie werden boven Beiroet Israëlische straaljagers gesignaleerd. Die vlogen laag over de hoofdstad, meldt persbureau Reuters.

Uren voor het begin van de begrafenis viel Israël Zuid-Libanon aan met luchtaanvallen. Volgens Israëlische leger werden de aanvallen uitgevoerd op een militaire opslagplaats van Hezbollah. Het is niet bekend of er doden en gewonden zijn gevallen bij de aanvallen.

Hassan Nasrallah was meer dan 30 jaar de leider van Hezbollah. Zijn dood was een grote klap voor de militante beweging. In korte tijd werden meerdere belangrijke leiders gedood waardoor Hezbollah verzwakt werd in de oorlog met Israël. Nasrallahs neef en beoogd opvolger Hashem Safieddine is een paar dagen later ook gedood bij een Israëlische luchtaanval in Beiroet.

Aanhangers van Hezbollah zijn naar het stadion gekomen om hun laatste eer te bewijzen aan Nasrallah: