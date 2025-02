Wereldkampioen Pogacar pakt etappe- en eindzege in UAE Tour

Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de eindzege gepakt in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Sloveen won ook de slotetappe van de UAE Tour, die eindigde met de beklimming van de Jebel Hafeet.

Pogacar, die ook de derde etappe won, begon met een kleine voorsprong aan de zevende en laatste rit. In het algemeen klassement had hij vijftien seconden voor op de Brit Joshua Tarling en 27 seconden op de Spanjaard Iván Romeo.

Toch werd er weinig spanning verwacht, met wereldkampioen Pogacar als de huizenhoge favoriet. De belangrijkste reden: de elf kilometer lange slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van zeven procent. De Sloveense wereldkampioen won hier in het verleden al drie keer.

Waaiers

De eerste 165 kilometer van de 176 kilometer lange etappe ging over vlakke wegen. Twaalf renners, met onder anderen Jonathan Milan en Alexey Loetsenko, gingen er al vroeg vandoor. Door waaiervorming brak het peloton daarachter in stukken en dertig mannen maakten zich los en voegden zich bij de koplopers.

Ook Pogacar, Tarling en Romeo zaten in de 42-koppige groep. Tarling was in het begin van de etappe nog betrokken bij een valpartij, maar kon verder. Dat gold niet voor Niklas Behrens van Visma-Lease a Bike, Chris Froome (Israel-Premier Tech) en Arvid De Kleijn van Tudor.