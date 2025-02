Veldkamp ziet heel ander Amerika, 'en dat zal zo blijven'

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken ziet "een heel ander Amerika" nu Donald Trump weer in het Witte Huis zit. Het eigenbelang staat voor de VS voorop en het land eist van bondgenoten dat ze zichzelf redden. En dat zal zo blijven, ook als er ooit weer een Democraat wordt gekozen, denkt de minister.

"Welkom in de nieuwe wereld. Het wordt nooit meer hetzelfde", zei Veldkamp vanmorgen in WNL op Zondag. De VS gedragen zich sinds de herverkiezing van Trump als "een traditionele, rauwe grootmacht", zei hij. "Trump heeft een andere taal. Daardoor raakt alles uit zijn verband, iedereen raakt verward. En die verwarring gebruikt hij om een deal te sluiten."

Veldkamp vindt dat met name Europese landen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. "We kunnen ons niet gaan wentelen in ons eigen gelijk. We moeten onze waarden blijven beschermen, maar ook onze belangen niet uit het oog verliezen."

Europese landen moeten zich vooral beter gaan organiseren, vindt hij. En daarmee doelt hij niet in eerste instantie op de EU. "Die organisatie is niet gemaakt voor beslissingen over oorlog en vrede." Ook het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen moeten erbij betrokken worden, vanwege de militaire, diplomatieke en financiële positie van die niet-EU-landen.

Blik op China

Trump richt ondertussen zijn blik vooral op Azië en China, en ziet die regio als zijn grote tegenstander. Veldkamp begrijpt dat. "De militaire opbouw van China is waanzinnig. Ze krijgen er iedere week twee kernkoppen bij."

De president trekt zijn handen ook steeds meer af van Oekraïne en lijkt goede vrienden met de Russische president Poetin. De Europese landen moeten daarom nog veel meer investeren in defensie, meent Veldkamp.

Als er een bestand komt tussen Rusland en Oekraïne, dan moet er daarna een regeling getroffen worden voor een "duurzame vrede". Voorkomen moet worden dat Rusland over een paar jaar opnieuw de wapens oppakt.

Geen vredesmacht, maar afschrikkingsmacht

Daarom benadrukt Veldkamp dat er geen "vredesmacht met blauwhelmen" naar Oekraïne gestuurd moet worden. "Het moet een hele stevige afschrikkingsmacht worden."

Volgens de minister kijkt Trump voor het verzekeren van die afschrikking vooral naar Europa. Veldkamp vindt dat de Europese NAVO-landen en Canada het voortouw moeten nemen, maar dat de troepenmacht zo stevig moet zijn dat ook de VS een aandeel zal moeten leveren. Al is het maar vanwege de geavanceerde wapensystemen die de Amerikanen hebben.

Premier Schoof zei eerder dat ons land "welwillend" staat tegenover deelname aan zo'n troepenmacht, maar partijleider Wilders van de grootste regeringspartij zei meteen daarop dat de PVV het sturen van Nederlandse militairen niet zal steunen.