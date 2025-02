Israël houdt leger in kampen Westoever, 40.000 Palestijnen mogen niet naar huis

Het leger van Israël houdt drie vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever zeker de rest van het jaar bezet. De 40.000 Palestijnse inwoners van de ontruimde kampen Tulkarem, Jenin en Nur Shams mogen voorlopig niet terugkeren naar huis.

De Israëlische minister van Defensie Katz heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. De drie plaatsen staan bekend als bolwerk van verzet tegen Israël. Het gaat op papier om vluchtelingenkampen, maar ze zijn in ruim zeventig jaar uitgegroeid tot steden. Katz beschrijft het gebied als "broeinest voor terroristen".

"Ik heb het leger opgedragen zich op te maken voor langdurig verblijf in deze kampen", citeren Israëlische media uit de verklaring. Het is onduidelijk waar de tienduizenden inwoners van de kampen de komende periode kunnen wonen. Volgens VN-hulporganisatie UNRWA zijn burgers onder dwang weggestuurd.

Tanks naar de Westoever

Het leger breidt het offensief in en rondom Jenin fors uit. In een verklaring op X meldt de legertop dat er een tankbataljon wordt ingezet. Volgens krant The Times of Israël is het de eerste keer in ruim 20 jaar tijd dat het leger tanks stuurt naar de Westoever.

Met name in en rondom Jenin wordt zwaar gevochten tussen Palestijnse militanten en Israëlische militairen. Israël wijst naar Iran als leverancier van wapens aan de militanten in het noorden van de Westoever.

Volgens het aan de Palestijnse Autoriteit gelieerde persbureau Wafa is het huidige Israëlische offensief in Jenin al 34 dagen gaande. Daarbij zouden 27 Palestijnen zijn gedood. In deze cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers of militanten.

Huizen vernietigd

Met bulldozers zijn naar schatting vele tientallen huizen en wegen in Jenin vernietigd. Israël heeft als beleid om huizen van veronderstelde terroristen te slopen. Ook heeft het leger huizen bezet, schrijft Wafa, die voortaan dienen als commandopost. Ruim 160 mensen zouden zijn opgepakt in Jenin. Israël zegt dat bij invallen mensen worden opgepakt die bijvoorbeeld aanslagen wilde plegen.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967, tegelijk met de Gazastrook. Sindsdien houdt Israël de Westoever bezet. In delen ervan hebben Palestijnen een vorm van zelfbestuur.

Op de Westelijke Jordaanoever wonen zo'n drie miljoen Palestijnen. Daarnaast wonen er intussen ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen waarin zij wonen illegaal.