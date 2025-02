Van de Donk haakt geblesseerd af bij Oranje en mist wedstrijd tegen Schotland

Daniëlle van de Donk is geblesseerd afgehaakt bij de Oranjevrouwen en mist de uitwedstrijd tegen Schotland. Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond in Glasgow de tweede groepswedstrijd in de Nations League.

163-voudig international Van de Donk kreeg tijdens de wedstrijd tegen Duitsland (2-2) een tik en viel nog in de eerste helft uit. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Na de wedstrijd in Breda kon bondscoach Andries Jonker nog niet veel zeggen over de blessure van de middenvelder. "Ik weet nog niet wat er met haar aan de hand is, maar de laatste die zomaar van het veld gaat, is Daniëlle van de Donk. Dus er is wel wat aan de hand."

.Jonker roept geen vervanger op voor Van de Donk, die terugkeert naar haar club Olympique Lyonnais.