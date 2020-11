NAC wint eindelijk weer eens in Eindhoven en handhaaft zich bovenin

NAC Breda blijft dankzij een 4-2 zege bij FC Eindhoven bovenin meedraaien in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Breda handhaaft zich op de vierde plek, met evenveel punten als nummer drie Almere City en één punt minder dan SC Cambuur en De Graafschap.

Twintig jaar geleden verloor FC Eindhoven voor het laatst op eigen veld van NAC en ook dit keer ging de ploeg goed van start. Na 35 seconden kwamen de Eindhovenaren al op voorsprong door een goal van de Belg Brian De Keersmaecker.

Maar nog voor rust wist de ploeg van trainer Maurice Steijn de stand om te draaien via treffers van Nick Venema en de Spanjaard Roger Riera.

NAC wint in laatste kwartier

Via een andere Belg, Jacky Donkor, kwam Eindhoven in de tweede helft op gelijke hoogte, maar in het laatste kwartier trok NAC de eerste zege sinds 2000 toch naar zich toe. Robin Schouten en Mario Bilate (uit een strafschop) bezorgden NAC de tweede zege op rij, na een wisselvallige periode waarin de ploeg de koppositie verspeelde.

Later vandaag ontvangt Almere City nog Go Ahead Eagles, de nummer acht in de eerste divisie.