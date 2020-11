Almere City verslaat Go Ahead Eagles en pakt koppositie

Almere City heeft de koppositie in de eerste divisie veroverd. Een week na het 7-2 verlies bij concurrent SC Cambuur was de ploeg van trainer Ole Tobiasen in Almere met 3-0 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Frederik Helstrup zette Almere verdiend op 1-0. De Deen tikte bij de tweede paal binnen na een corner. Na de rust scoorden Oussama Bouyaghlafen uit een klutssituatie en Xian Emmers met het hoofd, eveneens uit een hoekschop.