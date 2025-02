PSV haalt met 36-jarige Spanjaard Pérez alsnog back-up voor De Jong binnen

PSV heeft met Lucas Pérez alsnog een back-up voor spits Luuk de Jong binnengehaald. De 36-jarige Spanjaard was transfervrij, waardoor hij buiten de transferwindow kan worden vastgelegd. Als hij vandaag door de medische keuring komt, tekent hij tot het einde van het seizoen.

PSV-directeur Earnest Stewart zocht sinds de blessure van Ricardo Pepi naar een extra spits. De Amerikaan is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een knieblessure.

Dat lukte niet tijdens de transferperiode, ondanks pogingen om Loum Tchaouna en Noah Ohio binnen te halen. "We balen er zeker van dat we geen nieuwe spits hebben kunnen halen", zei Stewart daar begin deze maand over.

Het vastleggen van Pérez ketste enkele weken geleden nog af door persoonlijke omstandigheden. Nu heeft trainer Peter Bosz toch zijn gewenste back-up voor Luuk de Jong binnen. De Eindhovenaren strijden nog mee op drie fronten: de eredivisie, de KNVB-beker en Champions League.

Om 16.00 uur wordt Pérez gepresenteerd in Eindhoven.

Lange lijst met clubs

Pérez liet zijn contract bij Deportivo La Coruña, een club in de Segunda División, in januari ontbinden. Hij speelde in de eerste seizoenhelft 18 wedstrijden voor de club en scoorde 4 keer.

De Spaanse aanvallers speelde in eigen land voor La Coruña, Rayo Vallecano, Deportivo Alaves, FC Cadiz en Elche. Ook stond hij onder contract bij West Ham United en Arsenal in Engeland, PAOK Saloniki in Griekenland en Karpaty Lviv in Oekraïne.