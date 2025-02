Feyenoord stelt Van Persie aan als nieuwe trainer tot 2027

Robin van Persie is per direct de nieuwe trainer van Feyenoord. De 41-jarige Rotterdammer komt over van sc Heerenveen waar hij nog een contract had tot medio 2026. Hij tekent in De Kuip tot de zomer van 2027.

Van Persie, die als speler in twee periodes tot 122 wedstrijden kwam voor Feyenoord, was in Friesland aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bezig. Daarvoor was hij actief als trainer van Feyenoord onder 19. Heerenveen staat in de eredivisie momenteel op de negende plaats.

De oud-spits van onder meer Arsenal, Manchester United en Oranje neemt bij Feyenoord de taken over van interim-trainer Pascal Bosschaart, die weer terugkeert naar het onder-21-team van Feyenoord. Bosschaart fungeerde de laatste tijd als interim na het ontslag van de Deen Brian Priske.

De 53-jarige René Hake wordt een van de assistenten van Van Persie. Hake vertrok in oktober als assistent bij Manchester United na het ontslag van hoofdtrainer Erik ten Hag en zat sindsdien zonder club.