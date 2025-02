Taliban staan radiostation voor vrouwen weer toe onder strikte voorwaarden

Een vrouwenradiostation in Afghanistan mag onder strikte voorwaarden de uitzendingen weer hervatten. Het door de taliban gerunde ministerie van Informatie en Cultuur heeft dat bekendgemaakt. Of twee eerder gearresteerde medewerkers van Radio Begum zijn vrijgelaten is niet duidelijk.

Begin deze maand werd een inval gedaan op de redactie van het nieuwsbedrijf in hoofdstad Kabul. Volgens de autoriteiten had het radiostation samengewerkt met in Afghanistan verboden buitenlandse media. Ook hadden medewerkers "hun uitzendlicentie misbruikt", maar verdere details werden niet gegeven.

'Laat ze vrij'

Computers en telefoons werden in beslag genomen en medewerkers verhoord, meldt ngo Journalisten Zonder Grenzen (RSF). Een sportjournalist en een redacteur, twee mannen, werden bij de inval gearresteerd. RSF roept het Afghaanse regime op de journalisten vrij te laten.

Volgens het ministerie heeft de redactie van Radio Begum toegezegd zich voortaan aan de regels te houden. In de verklaring op X wordt niet duidelijk gemaakt aan welke voorwaarden de journalisten zich moeten houden.

Radio Begum wordt gefinancierd door westerse ngo's, VN-organisaties en de EU. De zender werd opgericht op internationale vrouwendag op 8 maart 2021. Enkele maanden later namen de taliban de macht over. Het streng islamitische regime beschouwt de invloed van de geldschieters achter Begum als verderfelijk.

Persvrijheid en vrouwenrechten ingeperkt

Onder de heerschappij van de taliban is de persvrijheid in Afghanistan zwaar beperkt. Ook vrouwenrechten zijn ingeperkt, meisjes mogen bijvoorbeeld na de basisschool geen fysiek onderwijs volgen. Vorig jaar werd duidelijk dat meisjes niet meer mochten bellen naar radio- en tv-zenders, media die voor hen onmisbaar zijn geworden voor informatie en educatie.

Volgens RSF zijn in enkele jaren tijd 140 journalisten opgepakt. Bijna tachtig procent van de vrouwelijke journalisten zou zijn gestopt. Ze mogen in theorie nog werken als journalist, maar worden talloze beperkingen opgelegd. RSF zegt dat vrouwelijke verslaggevers niet meer met officiële bronnen mogen praten en dat er altijd een man aanwezig moet zijn bij een radio-uitzending.