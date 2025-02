Ben Saddik na winst nog meer overtuigd: 'Titelgevecht met Verhoeven moet en zal er komen'

Jamal Ben Saddik is terug. Na 2,5 jaar zonder gevecht wist hij zaterdagavond zijn eerste partij met een knock-out in een uitverkocht Ahoy te winnen. Met nog meer vertrouwen dan voorafgaand aan de wedstrijd kijkt hij nu uit naar een mogelijk titelgevecht met de regerend kampioen in het zwaargewicht, Rico Verhoeven.

"Het gevecht moet en zal er komen. Dit is een eerste stap in de goede richting. We werken daar keihard voor en hij zal er niet aan ontkomen. Of het zou kunnen op dit moment? Zoals ik me nu voel moet dat zeker kunnen, maar we gaan ons aan de planning houden. Maar ik breng die riem dit jaar naar Marokko."

Dat betekent dat de Belgische Marokkaan zich op 5 april meldt voor een nieuw toernooi van kickboksorganisatie Glory, dan in juni weer een toernooi doet en pas in het najaar een titelgevecht wil.

'99 procent was fan van mij'

Als het aan de fans in Ahoy ligt, gaat dat gevecht er ook zeker komen. Ondanks het feit dat de kickbokser geschorst was door kickboksorganisatie Glory na een schop in de richting van zijn rivaal Rico Verhoeven, een dopingschorsing achter de rug heeft en werd veroordeeld tot een celstraf, boette de 34-jarige vechter niets in aan populariteit.

Marokkaanse vlaggen waren overal in de zaal te zien. Het geluid barstte los bij zijn opkomst en de telefoons stonden in duizendtallen klaar om ook maar iets van de terugkeer vast te leggen.

"Ik heb de ring en de fans gemist. Al die lichtjes, al die mensen die mijn naam schreeuwden. Dat blijft me de rest van mijn leven bij. Ik denk dat 99 procent van de mensen hier was voor mij."

Onder de fans waren ook bekende namen zoals cabaretier Najib Amhali en voetballers Couhaib Driouech (PSV) en Mohamed Ihattaren (RKC).