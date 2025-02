Vaticaan: paus heeft rustige nacht gehad

Het Vaticaan meldde later op zaterdag dat de toestand van de paus in de afgelopen 24 uur was verslechterd was door een "langdurige astma-aanval". De paus had ook meer pijn dan een dag eerder.

Franciscus was bij kennis maar zijn toestand bleef zorgelijk. Ook onderging hij een bloedtransfusie en zuurstof, zei het Vaticaan in een verklaring.