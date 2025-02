Gedupeerde Spoorloos: 'Het was duidelijk dat het zo niet verder kon'

Barbara Quee uit Assen zal geen traan laten om het stoppen van tv-programma Spoorloos. "Het was duidelijk dat het zo niet verder kon." KRO-NCRV kondigde vrijdag aan per direct te stoppen met het programma omdat geadopteerden aan verkeerde ouders werden gekoppeld.

"Het is heel goed dat het stopt. Volgens mij was dit de enige richting die ze nog op konden", reageert Quee, die ook te maken kreeg met zo'n mismatch. Zij kwam erachter dat ze niet aan haar biologische moeder in Colombia was gekoppeld.

Het programma zocht 35 jaar lang in het buitenland naar uit het oog verloren familieleden en naar biologische familieleden van geadopteerden in Nederland. Misdaadjournalist Kees van der Spek onthulde in 2022 dat er bij Quee en anderen fouten waren gemaakt. Ruim een week geleden kwam een nieuwe gedupeerde naar voren: een vrouw kwam er na 20 jaar achter dat Spoorloos haar aan een familie had gekoppeld.

Vragen

"Hoe heeft dit kunnen gebeuren?", is voor Quee de belangrijkste onbeantwoorde vraag, zegt ze tegen RTV Drenthe. "Het is heel belangrijk dat je informatie honderd keer dubbelcheckt. Je moet voorkomen dat je over een nacht ijs gaat. Als een naam en woonplaats overeenkomen met het dossier, mag je niet denken: het zal wel kloppen."

"De vraag is of de intentie was een mooi programma te maken of iemand een identiteit terug te geven", vraagt Quee zich af. Toch was het voor haar ondanks haar vragen over de Spoorloos-methode "nooit de intentie om het programma omver te werpen".

Alternatief

Quee richtte samen met een vriendin de Stichting Buscas tu familia en Colombia op, "Op zoek naar je familie in Colombia", om lotgenoten het alternatief te bieden zonder camera's te zoeken.

"Spoorloos was jarenlang een van de enige mogelijkheden om zo'n zoektocht te doen", legt ze uit. "Het was bij veel geadopteerden niet direct de wens om met het verhaal in de openbaarheid te treden. Als alle andere middelen om te kunnen zoeken ontoereikend zijn, was Spoorloos misschien wel het laatste redmiddel om je tot te wenden."

Of het stoppen van Spoorloos betekent dat er meer aanvragen binnenkomen bij haar stichting, vindt Quee lastig te voorspellen. "Spoorloos zocht niet alleen in Colombia en wij wel. Maar als mensen zich bij ons melden is het altijd een eervolle taak om met iemand de persoonlijke zoektocht te beginnen."