Als de laatste miljoenen zijn gevonden, kan schaatswereld eindelijk naar Zakopane

Niedzwiedzki wordt er het hele weekeinde al op aangesproken. "Van elk land dat binnenkomt krijg ik de vraag: 'hoe is het met de baan Zakopane?' Iedereen is benieuwd, dat is logisch, want er is al veel gesproken over de hoogte en het trainingscentrum dat er komt. Het is een toffe plek."

Skischans en skipistes

Zakopane is de belangrijkste wintersportstad van Polen. Het heeft een skischans, er liggen meerdere skipistes omheen en het centrum nodigt uit tot een rondje wandelen en een kop koffie in een gezellig restaurantje. Het verschil met de grauwe Oostblok-flats van Tomaszów is groot.