Amsterdamse schiettent werd minst gepasseerde defensie: wat is er veranderd bij Ajax?

Vorig seizoen was het regelmatig prijsschieten in de Johan Cruijff Arena. De Ajax-verdediging was bij vlagen zo lek als een mandje en incasseerde maar liefst 61 eredivisiegoals, de op-een-na slechtste prestatie ooit voor de Amsterdammers in één seizoen.

Een jaar later ziet de wereld er totaal anders uit. Ajax kreeg pas achttien treffers tegen in de eredivisie en heeft daarmee de minst gepasseerde defensie. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Drie verklaringen.

1. Puike Pasveer

"In principe is het bij Ajax dezelfde laatste lijn als vorig seizoen, met één verandering: de keeper...", zegt Maarten Stekelenburg, voormalig Ajax-doelman en 63-voudig international. Hij deelde twee jaar lang de kleedkamer met Remko Pasveer, die sinds dit seizoen weer de eerste keeper van Ajax is.

"Heel veel mensen waren verbaasd dat hij aan het begin van het seizoen onder de lat kwam te staan, maar ik vond het niet vreemd", zegt Stekelenburg. "Ik denk dat mensen over zijn leeftijd vielen, maar je moet bij Ajax resultaten halen en daarvoor kiest een trainer gewoon zijn beste spelers."