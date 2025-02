Cholera-uitbraak in Sudan: tientallen doden in enkele dagen

In het zuiden van Sudan grijpt de ziekte cholera razendsnel om zich heen. Binnen drie dagen zijn er zeker 58 mensen om het leven gekomen en zo'n 1300 mensen besmet geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De cholera-uitbraak vindt plaats in Kosti, een stad op ruim 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Khartoem. De stad met zo'n 350.000 inwoners ligt aan de westelijke oever van de rivier de Witte Nijl. Artsen zonder Grenzen vermoedt dat de uitbraak komt door het drinken van vervuild water, afkomstig uit de rivier.

Volgens het ministerie is de watervoorziening buiten werking na een aanval van de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). De groep is al twee jaar in een bloedige strijd verwikkeld met het Sudanese leger. Als gevolg van de kapotte watervoorziening haalden mensen drinkwater uit de rivier.

Ziekenhuis overspoeld

Het ministerie van Volksgezondheid zegt een reeks maatregelen te hebben getroffen om de uitbraak in te dammen. Zo komt er een vaccinatiecampagne tegen cholera in de stad. Ook is de capaciteit van een isolatiecentrum uitgebreid, in samenwerking met de Verenigde Naties en internationale medische organisaties.

Artsen zonder Grenzen zegt dat zijn cholera-afdeling in het ziekenhuis van Kosti overspoeld wordt met patiënten. "De situatie is alarmerend en staat op het punt om uit de hand te lopen", zegt een AzG-coördinator in Kosti tegen persbureau AP. "We hebben geen ruimte meer. We behandelen patiënten nu op de grond omdat er niet genoeg bedden zijn."