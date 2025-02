Man gijzelt ziekenhuispersoneel in Pennsylvania

In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een man mensen gegijzeld gehouden op de intensive care van een ziekenhuis. Hij schoot een agent dood en verwondde vijf anderen voordat hij zelf om het leven werd gebracht.

De gijzeling vond gisterochtend lokale tijd plaats in het UPMC Memorial-ziekenhuis in de plaats York. De 49-jarige man stapte gewapend met een pistool het gebouw binnen en liep direct op de IC af. Daar gijzelde hij meerdere medewerkers van het ziekenhuis. Hij schoot een verpleegkundige en een bewaker neer. Een dokter werd geschampt door een kogel uit het pistool.

De verdachte bond de handen van een vrouwelijke medewerker vast met een tiewrap en duwde haar vervolgens de gang op, terwijl hij haar onder schot hield. Op de gang liep hij agenten tegen het lijf en werd er over en weer geschoten. Eén agent werd gedood en twee andere raakten gewond. De schutter zelf werd ook gedood.

Motief nog onduidelijk

De openbaar aanklager zegt dat de 49-jarige verdachte eerder in de week al contact had gehad met de intensive care van het ziekenhuis. Dat had te maken met de medische toestand van een andere persoon, aldus de aanklager, al is er vooralsnog niets bekend over een motief.

Gouverneur Shapiro van Pennsylvania zegt dat hij vannacht contact heeft gehad met de ouders van de omgekomen agent en met agenten die gewond in het ziekenhuis liggen. Hij heeft ze bedankt. "Hun bereidheid om op het gevaar af te gaan, heeft levens gered."