Ambtenaren VS die mail Musk niet beantwoorden, dreigen ontslagen te worden

Medewerkers van de Amerikaanse overheid dreigen ontslagen te worden, als ze niet voor maandagavond laten weten wat ze de afgelopen week op hun werk hebben gepresteerd. Dat staat in een mail die naar medewerkers van verschillende departementen is verstuurd.

De mails werden verstuurd kort nadat miljardair Elon Musk een aankondiging erover had geplaatst op zijn socialemediaplatform X. Musk staat aan het hoofd van departement DOGE, dat als opdracht heeft om de overheidsuitgaven fors terug te brengen.

"Alle federale medewerkers zullen een mail krijgen met het verzoek om uit te leggen wat ze afgelopen week hebben gedaan", aldus Musk. "Als mensen daar niet op reageren, wordt dat opgevat als een ontslagname."

'Wat heb je gedaan?'

Volgens persbureau Reuters hebben in elk geval medewerkers van beurswaakhond SEC, meteorologisch instituut NOAA en gezondheidsdienst CDC de mail ontvangen van afzender 'HR'. In de onderwerpregel staat: "Wat heb je vorige week gedaan?" Ambtenaren moeten in een vijftal punten samenvatten wat ze gedaan hebben en die punten ook naar hun leidinggevende sturen. Dat moet voor maandagavond 23.59 uur Amerikaanse tijd gebeuren.

Het is onduidelijk of Musk mensen mag ontslaan op basis van het niet beantwoorden van een mail. Ook is het onduidelijk wat er gaat gebeuren met medewerkers die vertrouwelijk werk verrichten en daarom geen details kunnen geven over hun werkzaamheden. De vakbond voor ambtenaren noemt de mails "wreed en respectloos" en zegt dat het onrechtmatige ontslagen zal aanvechten.

Duizenden ontslagen

De mails die namens Musk zijn verstuurd kwamen enkele uren na een aanmoediging van president Trump. "Elon doet geweldig werk, maar ik zou graag zien dat hij agressiever wordt", schreef hij op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. "Vergeet niet dat we een land moeten redden", voegde hij eraan toe.

Door toedoen van DOGE zijn de afgelopen weken al duizenden ambtenaren ontslagen bij onder meer de belastingdienst IRS, het Pentagon en luchtvaartautoriteit FAA. USAID, het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, is nagenoeg compleet ontmanteld.