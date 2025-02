Vrijlating Palestijnen voor onbepaalde tijd uitgesteld door Israël

Israël heeft de vrijlating van 602 Palestijnen voor onbepaalde tijd uitgesteld. De groep had gisteren vrijgelaten moeten worden in ruil voor het vrijlaten van zes gijzelaars door Hamas. Het kantoor van premier Netanyahu wijst in een verklaring op "herhaalde schendingen" van Hamas.

Het gaat om "de ceremonies die onze gijzelaars vernederen en het cynische gebruik van onze gijzelaars voor propagandadoeleinden", aldus het kantoor van de Israëlische premier. Gistermiddag en ook bij eerdere vrijlatingen werden gijzelaars gepresenteerd als trofeeën door gewapende militanten.

De vrijlating van de Palestijnen wordt uitgesteld "totdat de volgende vrijlating van gijzelaars gegarandeerd is, en zonder de vernederende ceremonies". Het is onduidelijk wanneer dat zou moeten gebeuren. De uitwisseling van gisteren was de laatste die zou plaatsvinden in de eerste fase van het staakt-het-vuren. Die fase loopt begin maart af. In de tussentijd moeten er ingewikkelde onderhandelingen worden gevoerd over de tweede fase van het bestand.

'Flagrante schending'

Een Hamas-woordvoerder spreekt van een "flagrante schending" van het bestand door Israël. Hij beschuldigt de Israëlische premier Netanyahu van "opzettelijk uitstel en vertragingstactieken". Bij eerdere uitwisselingen werden de Palestijnen vlak na de terugkomst van Israëlische gijzelaars vrijgelaten.

Onder de ruim 600 Palestijnen die gisteren hadden moeten vrijkomen, bevinden zich enkele tientallen mensen die veroordeeld zijn tot een levenslange celstraf. Nael Barghouti, die ook vrijkomt en die door Israël wordt beschouwd als een prominent lid van Hamas, werd in 1978 veroordeeld wegens de moord op een Israëlische buschauffeur. In 2011 was hij al eens vrijgekomen in een gevangenenruil met een Israëlische militair die in de Gazastrook werd vastgehouden. Later werd Barghouti opnieuw door Israël opgepakt.

Ruim 400 mensen waren na de aanslagen van 7 oktober 2023 gearresteerd door Israël. Een deel van hen zat vast in zogenoemde administratieve detentie. Iemand die als terreurverdachte wordt aangemerkt, kan op basis van geheime informatie worden vastgehouden zonder aanklacht. Mensenrechtenorganisaties stellen dat Israël deze maatregel misbruikt en veel te vaak inzet.

Correspondent Nasrah Habiballah legt uit wat die administratieve detentie inhoudt: