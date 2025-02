Kickbokser Ben Saddik wint bij rentree met knockout, ondanks boegeroep publiek

Kickbokser Jamal Ben Saddik heeft bij zijn rentree in de ring gewonnen van de Est Uku Jürjendal. De 34-jarige Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht versloeg in Rotterdam de nummer negen van de Glory-ranglijst met een knock-out in de derde ronde.

Toch was het geen bijzonder indrukwekkende wedstrijd van Ben Saddik. In de eerste twee ronden vocht zowel hij als Jürjendal afwachtend, waardoor het publiek de twee uitjouwde. In de eerste twee rondes van drie minuten hadden beide kickboksers slechts dertig rake trappen en klappen uitgedeeld.

Ben Saddik trapte echter wel meermaals hard tegen de arm van de Est, die in de derde ronde met een gebroken arm door moest vechten. Jürjendal kon de arm amper nog bewegen.

De teruggekeerde vechter maakte het uiteindelijk af met een trap in de slotseconden.