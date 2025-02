'Trump dreigt met afsluiten Starlink', de levensader van het Oekraïense leger

De Verenigde Staten zetten Oekraïne onder druk om akkoord te gaan met een deal over waardevolle mineralen. De regering van Donald Trump heeft in de onderhandelingen gedreigd om Oekraïne de toegang tot Starlink af te sluiten, melden bronnen aan persbureau Reuters. Dat satelliet-systeem is eigendom van Elon Musk en van levensbelang voor het Oekraïense leger.

Starlink is een netwerk van satellieten dat breedbandinternet biedt op afgelegen plekken, ook als daar alle communicatie verder is uitgevallen. Musk is met zijn Starlink-satellietproject al vanaf het begin bij de oorlog betrokken. Hij stuurde duizenden ontvangstkastjes naar Oekraïne om de door de Russen vernietigde communicatiesystemen te vervangen.

Geen Starlink is 'grote klap'

Volgens Dave Maasland, CEO van cyberbeveiligingsbedrijf ESET in Nederland, is Starlink voor het Oekraïense leger onmisbaar. "Als Starlink wegvalt, is dat een hele grote klap voor het Oekraïense leger. Het aansturen van drones, het uitvoeren van artillerie, maar ook speciale operaties. Het is allemaal afhankelijk van Starlink."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kwam in oktober vorig jaar, nog voor Trump was gekozen tot president van de Verenigde Staten, met het idee om een overeenkomst met de Europese Unie en de VS te sluiten over investeringen en gezamenlijk gebruik van grondstoffen als uranium, titanium en lithium. Half februari deed Oekraïne de VS het voorstel om in ruil voor militaire steun Amerika voorrang te geven bij het verkrijgen van zeldzame aardmetalen en andere waardevolle grondstoffen.

De Amerikaanse regering kwam vervolgens met een tegenzet. Trump wil 50 procent van de mineralen, waaronder grafiet, uranium, titanium en lithium. Die laatste is belangrijk voor de productie van batterijen in elektrische auto's. En Trump wil het niet ruilen voor militaire steun, het is wat hem betreft compensatie voor de steun die de VS al heeft gegeven.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft Zelensky dat voorstel afgewezen. En nu zetten de Amerikanen dus Starlink in als drukmiddel, wat overigens vanavond door Musk op X wordt ontkend: "Dit klopt niet, Reuters liegt".

America first

Jeff Amrish Ritoe, strategisch adviseur energie en grondstoffen bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, noemt de manier van zakendoen ongekend. "Het is niet gek dat Trump, die elke keer America First zegt, op een of andere manier wil worden terugbetaald. Maar de agressieve manier waarop het nu gebeurt, hebben we niet eerder gezien."

Het Franse persbureau AFP meldt op basis van een Oekraïense ingewijde dat de onderhandelingen nog lopen. Oekraïne zou het huidige voorstel het nog te vaag vinden waar de VS toe verplicht is.

"Er staan geen Amerikaanse verplichtingen in de overeenkomst wat betreft garanties of investeringen. Alles daarover is heel vaag, en ze willen 500 miljard dollar van ons loskrijgen", zegt de bron. "Wat voor partnerschap is dit eigenlijk?"

Zaterdagavond meldde Trump dat ze dicht bij een deal zijn voor zeldzame grondstoffen, olie of "wat we maar kunnen krijgen".