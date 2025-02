'Bedankt wolf': tientallen dode schapen langs de weg in Oosterwolde

"Er werd vanmorgen bij mij aangebeld dat er schapen op de weg liepen. Toen wist ik al hoe laat het was", zegt boer Martin Meinsma tegen Omrop Fryslân.

Meinsma had vanochtend 165 schapen in het weiland staan. Toen hij ging kijken, waren er ongeveer twintig dood. Twintig andere gewonde schapen hebben een spuitje van de dierenarts gekregen.

Mogelijk gaat het om de grootste wolvenaanval in Friesland ooit, zo schrijft de regionale omroep. De dodelijkste aanval tot nu toe was in januari 2023 in Appelscha. Toen kwam 28 schapen om het elven.

Eerder deze maand werden in Nieuwehorne en Makkinga in totaal 62 schapen doodgebeten. Onderzoek moet nog uitwijzen of het hier daadwerkelijk om de wolf ging.