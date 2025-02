Feyenoord ontsnapt tegen Almere City door late goal Hancko en pakt derde plek

Hamdi Akujobi werd weggestuurd door de sterk spelende Thom Haye en trok voor. Via Ruben Providence en de hak van Charles-Andreas viel de bal in de verre hoek. Een schok voor het publiek in De Kuip. Even later joeg Akujobi nog een bal tegen de onderkant van de lat.

Daarna ontwaakte Feyenoord langzaam maar zeker. Nog altijd werd Almere zo nu en dan gevaarlijk, maar de thuisploeg had er meer vat op. Het resulteerde na een dik half uur in de gelijkmaker van Carranza, die na goed voorwerk van Jakob Moder en Givairo Read zijn vierde eredivisiegoal van het seizoen maakte.