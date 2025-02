Rechter: Nederland had Bonaire meer tijd moeten geven voor afvalaanpak

Volgens Jan Verbeek van de actiegroep Pro Lagun verandert de uitspraak niets aan de essentie van de zaak. "Het bevestigt alleen maar onze overtuiging dat het bestuurscollege had moeten handhaven en optreden, wat het heeft nagelaten," stelt hij.

Verbeek benadrukt dat het bestuurscollege al geruime tijd op de hoogte was van de gevaren, maar desondanks niet ingreep. "Daardoor blijven omwonenden te maken hebben met vervuiling, stank en gezondheidsrisico's."

Daarnaast waarschuwt hij het bestuurscollege om de uitspraak niet als een overwinning te beschouwen. "Dit is geen sportwedstrijd waarin de scheidsrechter affluit en iemand wint. Dit vonnis bevestigt dat er sprake was van taakverwaarlozing en dat er nu echt actie nodig is."

Reactie Rijksvertegenwoordiger

In een reactie op de uitspraak stelt Helmond: "Ik heb destijds een bestuurlijke afweging gemaakt op basis van de maatschappelijke onrust. De rechter erkent dat er alle reden was om in te grijpen, maar dat het bestuurscollege nog een korte termijn had moeten krijgen om de problemen zelf op te lossen."

Ondertussen blijft de afvalproblematiek op Bonaire een urgent dossier. De stichting Pro Lagun dringt opnieuw aan op strengere handhaving. "Er wordt nog steeds doorlopend afval gestort op de landfill. Daar is tot op heden nog niets aan veranderd."