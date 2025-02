Atlético aan kop in La Liga na simpele zege bij Valencia, voert druk op Barcelona op

Atlético speelde een ijzersterke eerste helft. Valencia mocht blij zijn dat de schade beperkt bleef tot twee goals. Julián Álvarez opende de score uit de rebound nadat Samuel Lino de lat had geraakt en kopte na een half uur ook de 2-0 binnen.

Bij beide treffers was Antonio Griezmann belangrijk in de voorbereiding.

Correa trefzeker

Álvarez miste vlak voor rust een dot van een kans op de 3-0, waarna Valencia in de tweede helft iets meer van zich afbeet. Atlético kwam nooit in grote problemen. Ángel Correa tekende in de slotfase toch voor de derde treffer.