Chelsea na twee jaar weer koploper in Premier League

Op 23 september 2018 begon Chelsea voor het laatst aan een Premier League-duel als koploper. Die status duurde slechts een duel (0-0 tegen West Ham United), waarop het lange wachten begon voor de Londense topclub.

Het wachten is voorbij. Na de 2-0 zege op Newcastle United gaat de ploeg van trainer Frank Lampard in ieder geval enkele uren aan kop.

Met Hakim Ziyech in de basis werd Chelsea in het zadel geholpen door Federico Fernandez die na tien minuten een corner van Mason Mount in eigen doel werkte.

Na rust verdubbelde Tammy Abraham de score op aangeven van Timo Werner. De Duits international werd geen strobreed in de weg, toen hij het halve veld overstek en Abraham vrij voor doelman Karl Darlow zette.

Fraaie reeks

Chelsea verloor dit seizoen nog maar een keer, van Liverpool op de tweede speeldag. De ongeslagen reeks van Chelsea bedraagt nu zes competitieduels. Alleen Tottenham Hotspur is langer ongeslagen deze competitie (7 duels).

Zondag staat de derby tegen Spurs op het programma. Dinsdag reist Chelsea eerst nog af naar Frankrijk voor het Champions League-duel met Stade Rennais.