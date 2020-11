Bergwijn is terug bij de Spurs en prompt winnen ze weer van City

Steven Bergwijn viert de 1-0 van Son Heung-Min - EPA

De interlandperiode van Oranje kwam nog net te vroeg voor Steven Bergwijn, maar de Nederlandse vleugelspeler was zaterdag wel weer fit voor de topper van zijn club Tottenham Hotspur tegen Manchester City. En coach José Mourinho liet hem gelijk starten. Het zal toeval zijn dat hij juist voor het duel met City weer fit was. City was zijn eerste tegenstander in de Premier League, toen hij in de winter de overstap maakte van PSV. In dat duel, op 2-2-2020, dat Tottenham met 2-0 won, liet hij Engeland direct zien wat hij in zijn mars had: met een fraaie treffer opende hij de score. Hoe het zaterdag ging? Bergwijn opende niet de score, maar was actief, fit, balvast en speelde een belangrijke rol in het team. En de Spurs wonnen, weer, met 2-0. En Bergwijn ging, weer, na een goede zeventig minuten naar de kant.

José Mourinho - EPA

Saillant is dat ze de leiding overnamen van Chelsea, de voormalige werkgever van Mourinho die eerder op zaterdag even bovenaan mocht staan. En dat nog wel net op het moment dat Mourinho een jaar op de bank zit bij die andere club uit Londen. Tegen City kwam Tottenham al na vijf minuten op 1-0 via Heung-min Son, die zijn negende goal in negen competitieduels maakte. De thuisploeg liet zich daarna aanvallend amper nog zien. De ploeg van Josep Guardiola heerste, kreeg ook kansen, maar invaller Giovani Lo Celso scoorde na rust na een uitbraak aan de andere kant. Hij was net in het veld gekomen. Bij die 2-0 bleef het. Voor de Spurs is het de eerste koppositie in zes jaar tijd.

Premier League - NOS

Chelsea had ruim twee jaar lang niet meer aan de leiding gestaan in de Premier League. Toch zal de formatie van trainer Frank Lampard met een goed gevoel terugkijken op deze zaterdag. Met Hakim Ziyech in de basis werd Chelsea in het zadel geholpen door Federico Fernandez die na tien minuten een corner van Mason Mount in eigen doel werkte. Na rust verdubbelde Tammy Abraham de score op aangeven van Timo Werner. De Duits international werd geen strobreed in de weg gelegd, toen hij het halve veld overstak en Abraham vrij voor doelman Karl Darlow zette. Fraaie reeks Chelsea verloor dit seizoen nog maar een keer, van Liverpool op de tweede speeldag. De ongeslagen reeks van Chelsea bedraagt nu zes competitieduels. Alleen Tottenham Hotspur is langer ongeslagen deze competitie (8 duels).

Tammy Abraham juicht na zijn treffer tegen Newcastle United - Pro Shots