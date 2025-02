Na een maand Trump denken aanhangers op CPAC al aan nóg een termijn

Dat meerdere van Trumps decreten door rechters worden betwist, blijft onvermeld in deze ereronde, waarvoor ook veiligheidsadviseur Michael Waltz is aangeschoven. "President Trump is op wat we noemen Trump workspeed." Op rechts zoekt en krijgt hij bevestiging: Trump-woordvoerder Leavitt knikt instemmend. "Hij is de Dealmaker in Chief", aldus Waltz.

Voor de achterban op CPAC reden om feest te vieren, op de tonen van het door Trump geclaimde lied YMCA. "Ik geloof dat zijn invloed veel gewicht in de schaal legt. Hij is echt mainstream geworden", zegt Seth Leibowitz uit Pittsburgh.

"Vier jaar lang was logica en gezond verstand volledig verdwenen. Trump heeft dat teruggebracht. Ons wordt niet langer het zwijgen opgelegd", aldus Leibowitz. Hij zegt weinig moeite te hebben met de leugens van Trump, die onder meer onjuiste claims herhaalt dat Amerika voor 100 miljoen dollar aan condooms aan Hamas in Gaza heeft geschonken. "Ik wil niet dat iemand waar dan ook over liegt. Maar ik denk dat er belangrijker dingen zijn dan dat."

Nog vier jaar?

Trump zelf wierp het deze week ook nog maar eens op: een derde termijn. "Zou ik opnieuw een gooi moeten doen? Zeg het maar." Vervolgens gingen de handen op elkaar. "Nog vier jaar", scandeerde het publiek, onder wie voormalig topgolfer Tiger Woods.

Toeschouwer Maurice, die zich 'The Native' noemt, vindt dat geen goed idee. "Ik zou graag zien dat Trump, net zoals George Washington dat deed, terugtreedt en het stokje doorgeeft aan een jongere leider die de rol van president kan overnemen."

Anderen hebben minder moeite met een mogelijke breuk van Trump met de grondwet. "Ik denk niet dat Amerikanen daartegen zijn", zegt Harpers. Haar vriendinnen houden de letters TRUMP in de lucht. "Als er een manier is en hij bepaalde zaken wil herschrijven, dan weet ik zeker dat we hem zullen steunen."