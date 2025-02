Franse crimineel opgepakt, klein jaar na ontsnapping met twee doden

De voortvluchtige Franse crimineel Mohamed A. is opgepakt in Roemenië. Dat melden de Franse minister van Justitie Darmanin en de minister van Binnenlandse Zaken Retailleau op sociale media.

A. ontsnapte vorig jaar toen hij werd vervoerd van Rouen naar Evreux, in het noorden van Frankrijk. Het busje waar hij in zat werd aangevallen bij een tolpoortje in de plaats Incarville. Bij deze gewelddadige aanval werden twee gevangenisbewaarders gedood, drie andere medewerkers raakten gewond.

Op videobeelden is te zien dat mannen, gemaskerd en gekleed in het zwart, het vuur openen: