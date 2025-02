Reijnders opnieuw trefzeker, maar AC Milan verliest bij middenmoter Torino

Vier dagen na de Champions League-uitschakeling door Feyenoord is AC Milan in de Serie A met 2-1 onderuitgegaan bij Torino. Een vroeg eigen doelpunt en een gemiste strafschop werden de Italianen fataal in het olympisch stadion van Turijn.

Spits Santiago Gimenez begon in de basis bij Milan, alsmede Tijjani Reijnders op het middenveld. Door de nederlaag blijft Milan met 41 punten uit 25 competitieduels op de zevende plaats van de ranglijst staan. Torino staat elfde.

Later op de avond komt Internazionale, de tegenstander van Feyenoord in de achtste finales van de Champions League, in actie tegen Genoa. Bij winst neemt de ploeg de koppositie in ieder geval voor één dag over van Napoli, dat zondag aantreedt tegen middenmoter Como.