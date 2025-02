Feyenoord-tegenstander Inter minimaal voor één dag koploper na winst op Genoa

Internazionale heeft de koppositie in de Serie A in ieder geval voor één dag overgenomen. De aankomende Champions League-tegenstander van Feyenoord was zaterdagavond op eigen veld met 1-0 te sterk voor middenmoter Genoa.

Door de krappe zege staat Inter na 26 competitieduels op 57 punten. Concurrent Napoli heeft één punt minder, maar kan zondag de koppositie weer overnemen als het wint bij Como.

Volgende week topper

Volgende week staan de twee titelkandidaten tegenover elkaar in Napels. Vier dagen later, op woensdag 5 maart, reist Inter af naar de Kuip voor het eerste treffen met Feyenoord in de achtste finales van de Champions League. Een week later is de return in San Siro.