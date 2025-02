'Honderden kinderen misbruikt door Franse chirurg'

In 2020 werd de chirurg al veroordeeld tot 15 jaar cel wegens verkrachting en seksueel geweld. De slachtoffers waren toen twee van zijn eigen nichtjes, een buurmeisje en een patiënte, allemaal in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Die zaak kon vrij snel voor de rechter worden gebracht. Maar de grote zaak met honderden patiënten als slachtoffers kostte meer tijd om uit te zoeken en leidt daarom nu pas tot een proces.

Het buurmeisje was degene die in 2017 alarm sloeg. Daarna werd Le Scouarnec opgepakt. Het meisje vertelde aan haar vader en moeder dat de buurman zich had ontbloot en haar had betast. De ouders stapten naar de politie en die deed daarna huiszoeking bij de chirurg.

Kinderporno

In zijn huis in Jonzac, ten noorden van Bordeaux, werden 300.000 foto's en video's met kinderporno gevonden en ook kinderpoppen en pruiken. Ook werden er dagboeken gevonden die hij bijhield van 1990 tot 2017. Daarin beschreef hij nauwgezet wat hij deed, hoe hij het deed en waarom hij het deed.

De inhoud lekte uit in de Franse pers. In 2004 schreef Le Scouarnec: "Vanochtend rookte ik een sigaret en dacht na over het feit dat ik een grote perverseling ben, een exhibitionist, een sadist, een pedofiel. En daar ben ik blij mee."

In zijn dagboeken beschreef de chirurg ook chronologisch welke kinderen hij in welk ziekenhuis misbruikte. Daardoor konden politie en justitie veel slachtoffers traceren. "Hij beschreef hoe hij bijna dagelijks patiënten betastte en penetreerde, kort voor of kort na een operatie. Als er collega's of ouders bij waren, deed hij alsof het om een medische handeling ging", lieten de onderzoeksrechters in deze zaak weten.

Bekentenis

Voor veel van de ten laste gelegde feiten heeft Le Scouarnec een bekentenis afgelegd. "Hij heeft uitgelegd hoe hij te werk ging en ook hoe hij voorzorgsmaatregelen nam om te voorkomen dat het ontdekt zou worden", aldus de Franse justitie in een verklaring.

Opvallend is dat Joël Le Scouarnec 20 jaar geleden tot vier maanden voorwaardelijk werd veroordeeld wegens het bezit van kinderporno. Daarna mocht hij toch doorgaan met zijn werk in verschillende ziekenhuizen, zelfs nadat een collega-arts aan de bel had getrokken over 'ongepast gedrag' van de chirurg.

In de 12 jaar na die veroordeling zou Le Scouarnec volgens berichten in de Franse pers nog zeker 45 nieuwe slachtoffers hebben gemaakt.