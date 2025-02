Koploper Volendam buigt achterstand om en wint van VVV in eerste divisie

De ban werd in Venlo gebroken in de 77ste minuut door Bjorn van Zijl, die pas zijn derde wedstrijd in de eerste divisie speelde en daarin zijn eerste doelpunt maakte. Het thuispubliek hoopte wellicht dat dat de winnende treffer zou zijn, maar werd alsnog teleurgesteld.

Kort na de openingstreffer maakte Xavier Mbuyamba gelijk, waarna Milan de Haan zijn ploeg op voorsprong zette met een hard afstandsschot. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd schoof Robert Mühren in een leeg doel de derde Volendamse goal binnen, nadat VVV-keeper Delano van Crooij mee naar voren was gegaan bij een vrije trap.