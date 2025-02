Laatste poging Duitse campagneleiders om zwevende kiezer binnen te halen

Vandaag stonden in steden in heel Duitsland protesten tegen het rechtsextremisme op het programma. De meeste demonstraties waren niet echt groot. In Hamburg kwamen volgens Tagesschau zo'n 10.000 mensen naar de demonstratie, terwijl de organisatoren gerekend hadden op 65.000 man.

Ook in Berlijn waren vandaag geen echt grote protesten, zoals in de voorafgaande weken. Vooraf was er vooral vrees voor een demonstratie van een (extreem)rechtse nationalistische groep. Die bestond uit zo'n honderd man, in het zwart gekleed, die "wir sind das volk" (wij zijn het volk) riepen. Door de enorme politiemacht eromheen kwam het niet tot een confrontatie met de tegendemonstranten, die vanaf de zijkant "nazi's raus" (nazi's wegwezen) riepen.

Morgen kiezen de Duitsers een nieuw parlement. De kans is groot dat de verhoudingen verschuiven en er een nieuwe bondskanselier komt. Op wie kunnen de Duitsers stemmen? En waar staan ze voor? Correspondent Charlotte Waaijers legt het uit.